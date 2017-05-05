У Євромістечку київські поліцейські граються з собаками та пускають бульбашки (відео)

Журналісти ТСН опублікували відео, на якому поліцейські після ретельної перевірки фан-зони Євробачення на Хрещатику граються зі своїми собаками та пускають бульбашки.

Як повідомляв УНІАН, Євромістечко на Хрещатику є найбільшою в історії міжнародного конкурсу «Євробачення» фан-зоною.

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До 14 травня у центральних районах міста діють 5 розважальних зон: на Софійській, Троїцькій, Контрактовій, Поштовій площах та на території Національного історико-архітектурного заповідника «Київська фортеця» (вул. Госпітальна, 24-А).

Як відомо, 62-й конкурс "Євробачення" пройде в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з більш ніж 40 країн. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, фінал - 13 травня.