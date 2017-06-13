У Росії легенду радянської космонавтики Юрія Гагаріна назвали Олексієм (фото)

У РФ на фестивалі першого космонавта Юрія Гагаріна назвали Олексієм.

Знімок, який підписали "Олексій Гагарін", з'явився на екрані за головною сценою фестивалю "Волгафест" в Самарі, пише readovka.

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Помилку помітили багато відвідувачів фестивалю; фото з банером розлетілося по соцмережам і практично стало мемом. Організатори практично відразу ж визнали помилку.

"Ця прикра помилка була допущена в процесі підготовки фестивалю. Такі недоліки трапляються через великі обсяги роботи. Сподіваємося, що ця помилка нікого не засмутила", - заявили організатори фестивалю.