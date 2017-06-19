ЗМІ видали фейк про українців і гігантський шматок сала у 200 кілограмів

Днями російські та українські ЗМІ повідомляли, що українці начебто отруїлись гігантським шматком сала вагою у 200 кілограмів, виготовленим заради національного рекорду. Однак такі повідомлення спростував організатор фестивалю, під час якого викладали рекордний "бутерброд". Також ці повідомлення назвали брехнею і в центральній районній лікарні міста, передає Крим.Реалії.

Так, наприклад російський канал РЕН-ТВ повідомив, що спроба встановити рекорд 200-кілограмовим гербом-бутербродом із салом начебто провалилася в Україні. Жителі міста Олешки (Херсонська область), які спробували частування, стали масово звертатися до лікарень з ознаками отруєння.

"За інформацією місцевих ЗМІ, тризуб із сала готувався до фестивалю, проте продукти були куплені ще за тиждень до заходу. Сало за цей час, ймовірно, протухло. Зазначається, що в день фестивалю гігантський бутерброд лежав під сонцем кілька годин, після чого його запропонували спробувати містянам", – йдеться на сайті каналу РЕН-ТВ.

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Новину про отруєння салом також поширили РИА-ФАН, "Комсомольская правда", "Русская весна", та інші.

Місцеве ЗМІ "Южные вести" опублікувало спростування такого повідомлення. Журналісти звернулися щодо коментаря до головного лікаря Цюрупинської центральної районної лікарні Олега Попенка.

"Про це я дізнався із соцмереж. Подивився всі наші журнали приймального покою, амбулаторні звернення і тих, хто прибув на стаціонарне лікування з діагнозом "харчове отруєння" або скаргами на це – таких пацієнтів до нас не надходило", – зазначив головний лікар.

Повідомлення про масове отруєння також прокоментувала організатор фестивалю "Олешья Green Day" Олена Кравченко-Скалозуб. "Інформація, яку останнім часом поширили у мережі інтернет, є абсолютним фейком", – зазначила вона.

Як повідомляли ЗМІ, у місті Олешки напередодні Трійці, 3 червня, з нагоди традиційного свята сім'ї, спорту, природи і смачної їжі вирішили почастувати містян та виготовили бутерброд із сала вагою понад два центнери. Величезний смаколик зібрали із маленьких бутербродів. Після того, як смачний рекорд зафіксували, бутерброд-тризуб швидко розібрали та пригостили гостей заходу. Рекорд внесуть до Національного реєстру рекордів України в 2018 році.