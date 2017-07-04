Ірландський прем'єр зустрів Трюдо в "канадських" шкарпетках (фото)

Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар зустрів главу уряду Канади Джастіна Трюдо в червоних шкарпетках з канадськими символами - кленовим листям і кінними поліцейськими, передає Бі-бі-сі. Трюдо приїхав до Ірландії з триденним візитом. Він став першим високопоставленим гостем з-за кордону, якого приймає Варадкар.

Читайте такожМеркель не встояла перед різнокольоровими шкарпетками Трюдо: прем'єр Канади влаштував показ на саміті НАТО (фото)Лідери обговорять взаємну торгівлю. Основним питанням на переговорах буде реалізація угоди про вільну торгівлю, яку ЄС і Канада підписали в жовтні 2016 року.

Трюдо приїхав до Дубліна з дружиною Софі Грегуар і молодшим сином Адріаном. Він планує також зустрітися з президентом Ірландії Майклом Хиггинсом. В кінці тижня канадський прем'єр відправиться на саміт G-20 в Гамбург.

Візит Трюдо в Ірландію обговорювався в травні, коли попередник Варадкара - Енда Кенні - зустрівся з прем'єром Канади в Монреалі. Тоді Трюдо надів шкарпетки з символікою кіносаги "Зоряні війни".