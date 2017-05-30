Папа Римський все одно сумний: навіть Трюдо не зміг його зачарувати

29 травня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зустрівся з Папою Римським Франциском. Минулого тижня понтифік провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом і його родиною, і виглядав вкрай незадоволеним на всіх фотографіях, як пише "Медуза".

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На вчорашній зустрічі це повторилося. Схоже, Папа Римський — єдиний, кого Трюдо не зміг зачарувати.

Користувачі твіттера припускають, що Франциск ще не оговтався від зустрічі з Трампами.

Prime Minister Justin Trudeau, and Sophie Gregoire-Trudeau, meet Pope Francis at the Vatican, May 29, 2017. Ettore Ferrari/Pool Photo via AP pic.twitter.com/4gTRAGkUzc — The Canadian Press (@CdnPress) May 29, 2017

Або ж просто не любить політиків.

Maybe Pope Francis just doesn't like politicians. pic.twitter.com/ZF0tw3lZEQ — Matt Harris (@mattfharris) May 29, 2017

Можливо, Трюдо втомив понтифіка розповідями про кольорові шкарпетки, які, як відомо, прем'єр-міністр дуже любить.

It розважає me to imagine that the Pope looks so дратує because Trudeau talked to him about his colorful socks for 15 minutes straight. pic.twitter.com/6tfC9TjNe4 — Stefan Molyneux (@StefanMolyneux) May 29, 2017

Втім, на інших фотографіях з Трюдо папа римський посміхається.

Як повідомляв УНІАН, під час зустрічі Дональда Трампа і Папи Римського Франциска у Ватикані у середу, 24 травня, було зроблено спільне фото, на якому понтифік має нещасний вигляд, стоячи поруч з американським президентом.