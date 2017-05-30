Папа Римський все одно сумний: навіть Трюдо не зміг його зачарувати

16:43, 30 травня 2017
Курйози
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Схоже, Папа Римський — єдиний, кого Джастін Трюдо не зміг зачарувати.

Франциск все так же сумний / фото twitter.com/primal_tweet

29 травня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зустрівся з Папою Римським Франциском. Минулого тижня понтифік провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом і його родиною, і виглядав вкрай незадоволеним на всіх фотографіях, як пише "Медуза".

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На вчорашній зустрічі це повторилося. Схоже, Папа Римський — єдиний, кого Трюдо не зміг зачарувати.

Користувачі твіттера припускають, що Франциск ще не оговтався від зустрічі з Трампами.

Або ж просто не любить політиків.

Можливо, Трюдо втомив понтифіка розповідями про кольорові шкарпетки, які, як відомо, прем'єр-міністр дуже любить.

Втім, на інших фотографіях з Трюдо папа римський посміхається.

Як повідомляв УНІАН, під час зустрічі Дональда Трампа і Папи Римського Франциска у Ватикані у середу, 24 травня, було зроблено спільне фото, на якому понтифік має нещасний вигляд, стоячи поруч з американським президентом.

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Теги: #Папа Римський#Трюдо в шкарпетках