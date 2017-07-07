91-річна гімнастка з Німеччини підкорила глядачів на американському телешоу (відео)

91-річна німкеня Йоханна Кваас вразила глядачів і ведучих телевізійного талант-шоу «Little Big Shots» на американському телеканалі Ен-бі-сі, пишуть Факти.

Йоханна, яку язик не повертається назвати бабусею, продемонструвала, в якій чудовій фізичній формі вона знаходиться, виконавши досить складні гімнастичні вправи на підлозі і на паралельних брусах.

Присутня при цьому 20-річна американська гімнастка Симона Байлз — чотириразова олімпійська чемпіонка 2016 року і десятиразова чемпіонка світу — заявила, що у неї просто немає слів.

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"Сподіваюся, що в її віці я зможу хоча б ходити. Вона дивовижна... ", — сказала Симона.

Втім, Йоханні не звикати до компліментів від навколишніх. Ще в 2012 році вона увійшла в Книгу рекордів Гіннесса, як «найстаріший гімнаст у світі». Йоханна почала займатися гімнастикою в ранньому дитинстві, а вперше брала участь в змаганнях в 1934 році. Згодом мати трьох дітей працювала тренером. Вона до цих пір регулярно бере участь в аматорських змаганнях.