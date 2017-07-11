У США школяр випадково дізнався телефонний номер глави Пентагону

У США школяр зі штату Вашингтон Тедді Фішер випадково помітив телефон глави Пентагону Джеймса Меттіса в ЗМІ, після чого зателефонував йому і взяв у нього інтерв'ю.

Про це пише New York Post.

Повідомляється, що школяр, який захоплюється журналістикою, помітив номер Меттіса в травні на фотографії, опублікованій в газеті Washington Post.

На фото охоронець президента США Дональда Трампа ніс папери. На одній з них були записані номер глави Пентагону і його ім'я.

Фішер переписав номер, а фотографія потім була видалена із статті.

Читайте такожСин Трампа показав в мережі, як його батько "збиває" літак CNN (відео)

«Я зателефонував йому, щоб переконатися, що це він, тому що мені було цікаво. І це був його голос», — сказав школяр.

Інтерв'ю з міністром оборони США в результаті тривало 45 хвилин, в ході нього Меттіс поспілкувався з Фішером з низки питань, що стосуються в тому числі і зовнішньої політики.