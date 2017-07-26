В Японії жінка розбила півсотні скрипок колишнього чоловіка вартістю мільйон доларів

Розлучення може розбити не тільки серце, але і матеріальні цінності подружжя. Так сталося в Японії, де в результаті розлучення постраждало 54 скрипки, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожУ Британії за $32 тисячі продали знімок айсберга, що погубив "Титанік"Японська поліція арештувала жінку, яку підозрюють у знищенні колекції скрипок і смичків, що належить колишньому чоловікові. Загальна вартість колекції досягала $950 тис.

Поліція повідомила, що 34-річна підозрювана увірвалася в квартиру в місті Нагоя і розгромила інструменти. Її чоловік у цей час був у відрядженні.

Це трапилося в 2014 році в самий розпал її розлучення з чоловіком, але жінку арештували тільки зараз.

Вона не заперечує, що проникала в будинок до колишнього чоловіка, однак каже, що інструменти не чіпала, передає The Japan Times.

Її 62-річний колишній чоловік-норвежець займався виробництвом і продажем скрипок.

За повідомленнями японських ЗМІ, жінка - китаянка, і арештували її, коли вона поверталася з Китаю в Токіо.