В Австралії чоловік у костюмі Чубакки побив сноубордом працівника курорту

19:43, 14 серпня 2017
Курйози
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51-річному чоловікові заборонили кататися в подібному вбранні, після чого він і накинувся на працівника курорту.

Чуббака-бешкетник був заарештований / фото dailytelegraph.com.au

Працівника гірськолижного курорту в австралійському Трудбо побив один з відвідувачів. Як повідомляє The Daily Telegraph, на співробітника напав  відпочиваючий в костюмі Чубакки, який орудував сноубордом,  — героя кіносаги «Зоряні війни».

Відзначається, що 51-річному чоловікові заборонили кататися в подібному вбранні, після чого він і накинувся на працівника курорту. В результаті інциденту співробітник розважального центру отримав травму голови, а також позбувся декількох зубів.

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Бешкетник був заарештований, йому пред'явили звинувачення у використанні наступальної зброї для вчинення нападу. Чоловіка відпустили під заставу до суду, який відбудеться 6 вересня. Крім того, йому заборонили наближатися до курорту ближче ніж на 15 кілометрів.

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Теги: #Чубакка побив співробітника курорту#Чубакка в Австралії