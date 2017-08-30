Пограбування у рясах: дві черниці хотіли вчинити збройний напад на банк у США (відео)
13:28, 30 серпня 2017Курйози
5 0
Зараз псевдочерниць, які хотіли пограбувати відділення, розшукує ФБР.
Дві черниці намагалися пограбувати банк в США
В американському штаті Пенсильванія вбрані у чорні ряси та відповідні головні убори жінки увійшли до відділення американського банку і почали погрожувати касиру пістолетами.
Читайте такожУ РФ співробітники банку відмовилися віддати гроші грабіжникові: він образився і пішов
Утім, побачивши таких клієнтів, касир не розгубився й встиг натиснути тривожну кнопку, тож жінкам довелося втікати без бажаних грошей. Зараз псевдочерниць розшукує ФБР.
Раніше в Американському Канзас-Сіті чоловік вирішив пограбувати банк для того, щоб сховатися у в'язниці від власної дружини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter