Пограбування у рясах: дві черниці хотіли вчинити збройний напад на банк у США (відео)

13:28, 30 серпня 2017
Курйози
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Зараз псевдочерниць, які хотіли пограбувати відділення, розшукує ФБР. 

В американському штаті Пенсильванія вбрані у чорні ряси та відповідні головні убори жінки увійшли до відділення американського банку і почали погрожувати касиру пістолетами.

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Утім, побачивши таких клієнтів, касир не розгубився й встиг натиснути тривожну кнопку, тож жінкам довелося втікати без бажаних грошей.  Зараз псевдочерниць розшукує ФБР.

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Теги: #пограбування банку#банк у США#черниці у банку