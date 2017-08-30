Пограбування у рясах: дві черниці хотіли вчинити збройний напад на банк у США (відео)

В американському штаті Пенсильванія вбрані у чорні ряси та відповідні головні убори жінки увійшли до відділення американського банку і почали погрожувати касиру пістолетами.

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Утім, побачивши таких клієнтів, касир не розгубився й встиг натиснути тривожну кнопку, тож жінкам довелося втікати без бажаних грошей. Зараз псевдочерниць розшукує ФБР.

Раніше в Американському Канзас-Сіті чоловік вирішив пограбувати банк для того, щоб сховатися у в'язниці від власної дружини.