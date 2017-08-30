Привернув занадто багато уваги: турист, який заблукав, випадково підпалив ліс у Чорногорії

Турист, який заблукав, випадково підпалив ліс у Чорногорії. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Мандрівник із Польщі загубився у лісі на півдні країни. Аби повідомити про себе, чоловік розпалив вогнище, яке незабаром вийшло з-під контролю - і охопило увесь ліс.

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Туриста врятували місцеві мисливці, а згодом - поляка затримала поліція.

Його звинувачують у тому, що він наразив на небезпеку жителів наближених міст. Наразі ліквідація пожежі продовжується.