Привернув занадто багато уваги: турист, який заблукав, випадково підпалив ліс у Чорногорії
19:22, 30 серпня 2017Курйози
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Мандрівник із Польщі загубився у лісі на півдні країни. Аби повідомити про себе, чоловік розпалив вогнище, яке незабаром вийшло з-під контролю - і охопило увесь ліс
Турист випадково підпалив ліс у Чорногорії
Турист, який заблукав, випадково підпалив ліс у Чорногорії. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
Мандрівник із Польщі загубився у лісі на півдні країни. Аби повідомити про себе, чоловік розпалив вогнище, яке незабаром вийшло з-під контролю - і охопило увесь ліс.
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Туриста врятували місцеві мисливці, а згодом - поляка затримала поліція.
Його звинувачують у тому, що він наразив на небезпеку жителів наближених міст. Наразі ліквідація пожежі продовжується.
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