Twitter посольства РФ у Британії написав про "російський" Крим, але йому порадили вивчити географію

17:10, 01 вересня 2017
Курйози
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Працівникам російського посольства у Британії порадили знову піти до школи та підтягнути географію.

Ілюстрація / REUTERS

Офіційний акаунт Криму в Twitter потролив повідомлення посольства Росыъ у Великій Британії про те, що півострів – "російський".

Зокрема,представники російського дипвідомства запостили картинку з маком посеред поля і підписали: "Доброго ранку! Крим, Росія".

У відповідь офіційний акаунт Криму відповів: "Вересень – чудовий час, аби повернутися до школи та освіжити знання з географії".

Нагадаємо, наприкінці травня акаунт України у соціальній мережі Twitter сперечався із відповідною сторінкою Росії через приналежність Анни Ярославни. 

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Теги: #анексія Криму#окупація Криму Росією