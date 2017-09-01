Twitter посольства РФ у Британії написав про "російський" Крим, але йому порадили вивчити географію
17:10, 01 вересня 2017Курйози
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Працівникам російського посольства у Британії порадили знову піти до школи та підтягнути географію.
Ілюстрація / REUTERS
Офіційний акаунт Криму в Twitter потролив повідомлення посольства Росыъ у Великій Британії про те, що півострів – "російський".
Зокрема,представники російського дипвідомства запостили картинку з маком посеред поля і підписали: "Доброго ранку! Крим, Росія".
Good morning! (Crimea, Russia) pic.twitter.com/CvHzDLuf0N— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) September 1, 2017
У відповідь офіційний акаунт Криму відповів: "Вересень – чудовий час, аби повернутися до школи та освіжити знання з географії".
September is a good time to go back to school, refresh knowledge of geography #CrimeaIsUkraine— Crimea / Крим (@Crimea) September 1, 2017
Нагадаємо, наприкінці травня акаунт України у соціальній мережі Twitter сперечався із відповідною сторінкою Росії через приналежність Анни Ярославни.
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