Twitter посольства РФ у Британії написав про "російський" Крим, але йому порадили вивчити географію

Офіційний акаунт Криму в Twitter потролив повідомлення посольства Росыъ у Великій Британії про те, що півострів – "російський".

Зокрема,представники російського дипвідомства запостили картинку з маком посеред поля і підписали: "Доброго ранку! Крим, Росія".

У відповідь офіційний акаунт Криму відповів: "Вересень – чудовий час, аби повернутися до школи та освіжити знання з географії".

September is a good time to go back to school, refresh knowledge of geography #CrimeaIsUkraine — Crimea / Крим (@Crimea) September 1, 2017

Нагадаємо, наприкінці травня акаунт України у соціальній мережі Twitter сперечався із відповідною сторінкою Росії через приналежність Анни Ярославни.