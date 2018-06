Україна та Росія влаштували у Twitter суперечку через Анну Ярославну

Акаунт України у соціальній мережі Twitter сперечається із відповідною сторінкою Росії через приналежність Анни Ярославни. Усе дійство неабияк веселить численних коментаторів та журналістів на Заході, зазначає Голос Америки.

Раніше президент Росії Володимир Путін назвав королеву Франції Анну, доньку князя Київського Ярослава Мудрого, «русской». Він сказав про це після зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном у Версалі під Парижем, де Путін і Макрон відкрили виставку до 300-річчя візиту російського царя Петра І до Франції.

Обмін репліками, як видається, почався зранку, коли "Україна" твітнула "Росії" малюнок, з месседжем, що у 1051-му році, коли Анна Ярославна вінчалась із королем Франції Генріхом Першим, на території майбутньої Москви стояв ліс.

"Коли Росія каже, що Анна Ярославна розпочала відносини Росія-Франція, дозволимо собі нагадати хід подій", - твітнула "Україна".

When @Russia says Anne de Kiev established Russia-France relations, let us remind the sequence of events pic.twitter.com/nBKhQdyKql — Ukraine / Україна (@Ukraine) May 30, 2017

У відповідь "Росія" відповіла, що у той же час у Новгороді вже було збудовано величний храм Софії.

"Ми пишаємося нашою спільною історією. Росія, Україна та Білорусь поділяють спільний історичний спадок, який має об'єднувати наші нації, а не розділяти їх", - твітнула "Росія".

У відповідь "Україна" згадала фрагмент мультсеріалу "Сімпсони", у якому Росія виявляється всього лише замаскованим Радянським Союзом.

"То ви не міняєтесь?", - пише "Україна", мабуть, маючи на увазі бажання Росії наголошувати на спільному минулому трьох країн, колишнього СРСР.

На цьому етапі до обміну люб'язностями підключився акаунт МЗС Росії.

"Україно, не заздри. У 1051 Київ був столицею єдиної Русі, яка включала території сучасних Білорусі, України та Росії", - пишуть у Лаврова.

@Ukraine@Russia Don't be jealous, @Ukraine. In 1051 Kiev was capital of the united #Rus which included territories of modern , and . pic.twitter.com/TMX5KiGAPl — MFA Russia (@mfa_russia) May 30, 2017

"Україна" ж у відповідь витягнула gif малюнок з героєм серіалу ВВС "Шерлок" та супроводила його наступним текстом:

"Київська Русь також сягала сучасних територій Естонії, Литви та Латвії, Польщі, Чехії та Румунії. Так що давай без дурниць про триєдину націю, а це - дотримуйтесь міжнародного права".

@mfa_russia@Russia@diplohistory Kyivan Rus stretched to modern-day areas of too. Don’t give the “triune nation” nonsense pls and comply with int law pic.twitter.com/DVO9NToZiP — Ukraine / Україна (@Ukraine) May 30, 2017

Така "перепалка" викликала бурхливу реакцію в Інтернет.

"Пощастило ж жити у такий час - просто зараз у Twitter чубляться дві країни", - пише користувач.

@MichellCClark@Ukraine@Russia a twitter feud between two countries is actually happening right now. What a time to be alive. — Miss Mary (@momMightbeTipsy) May 30, 2017

"Друзі. Хай ця фантастична сварка не обернеться використанням ракет, або захопленням КИМОСЬ чужого півострова. Добре?", - твітує один користувачів.

@Ukraine@Russia Guys. This fantastic twitter beef does NOT have to involve any missiles, or SOMEBODY invading someone else's peninsula, okay? pic.twitter.com/8elvb1LXyj — Sipho Hlongwane (@comradesipho) May 30, 2017

Іншим відповідь України здалась "слемданком"!

Найбільше веселяться журналісти.

"Україна заборонила російські соціальні мережі, але все одно може тролити Росію у Twitter gif-ками з "Сімпсонів", - твітує Макс Седдон, московський кореспондент Financial Times.

"Україна буквально тролить Росію у Twitter мемами із "Сімпсонів", - констатує Стів Ковпак з американського каналу CNBC.

Ukraine is literally trolling Russia on Twitter with "The Simpsons" memes. pic.twitter.com/d2tvcE8Imr — Steve Kopack (@SteveKopack) May 30, 2017

"Офіційний акаунт України Twitter завдав удару у відповідь по Росії", - пише журналіст "Голосу Америки" Стів Герман.

А Ювал Вебер, дослідник Центру Російських досліджень у Гарварді відзначив, що сам факт спілкування між двома країнами - це позитив.

"Україна та Росія реально твітять між собою, ще і gif-ки "Сімпсонів" використовують. Жити стало краще, товарищі. Жити стало веселіше", - твітує експерт, цитуючи відому фразу Йосипа Сталіна.

Як зазначає dw.com, авторський колектив профілю України у Twitter невідомий. Українські ЗМІ з посиланням на власні джерела писали, що проект курує Адміністрація президента України.