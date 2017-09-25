Й на китах стоїть: на росТБ покажуть фільм про те, що Земля плоска

25 вересня о 18.00 за Києвом на одному з центральних російських пропагандистських телеканалів РЕН-ТВ вийде фільм про те, що "насправді Земля плоска".

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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив один з "експертів" Павло Свиридов, який брав участь у створенні фільму.

"Вперше вийде фільм, повністю присвячений теорії про плоску Землю, який так і називається "А Земля плоска!" - йдеться у його повідомленні.

Раніше в російському місті Владикавказ зняли з прокату еротичну мелодраму "На п'ятдесят відтінків темніше" через скарги громадськості.