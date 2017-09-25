Й на китах стоїть: на росТБ покажуть фільм про те, що Земля плоска
14:18, 25 вересня 2017Курйози
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Російські пропагандисти покажуть фільм, присвячений теорії про плоску Землю.
У РФ покажуть фільм, присвячений конспірологічній теорії про плоску Землю / фото vokrugsveta.ua
25 вересня о 18.00 за Києвом на одному з центральних російських пропагандистських телеканалів РЕН-ТВ вийде фільм про те, що "насправді Земля плоска".
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Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив один з "експертів" Павло Свиридов, який брав участь у створенні фільму.
"Вперше вийде фільм, повністю присвячений теорії про плоску Землю, який так і називається "А Земля плоска!" - йдеться у його повідомленні.
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