"Не вкладається у свідомості осетин": у Владикавказі заборонили "П'ятдесят відтінків темряви"

Про це «РИА Новости» розповів представник місцевого кінотеатру «Столичний».

«Картина чотири дні була в прокаті, потім надійшов офіційний лист про те, що фільм необхідно зняти. Фільм показують у всіх регіонах Північного Кавказу, навіть у Моздоку, заборонили тільки у Владикавказі», – розповів представник кінотеатру «Столичний».

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«Все, друзі, прокат "П'ятдесят відтінків темряви" завершений в нашому кінотеатрі, оскільки фільм "не вкладається у свідомості осетинського народу і суперечить культурі багатонаціональної Осетії", а також у зв'язку з численними зверненнями громадян" (до перегляду фільму) в громадські організації», – сказано в повідомленні кінотеатру в соцмережі «Вконтакте».

Як повідомляв УНІАН, рік тому в Лос-Анджелесі фільм "50 відтінків сірого" отримав антипремію "Золота малина" як один з найгірших фільмів 2015 року.