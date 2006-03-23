У людському мозку виявили цифрову зону

Британський нейрофізіолог знайшов в людському мозку ділянку, що займається виключно обробкою чисел, повідомляє сайт LiveScience.com. Брайан Баттерворф з Лондонського університетського коледжу (UCL) разом із співавторами з`ясував, що за операції з дискретними цифрами відповідає так звана "міжтім`яна борозна" (IPS), а дії над "безперервними" величинами ніяк її не зачіпають.

Про те, що арифметичні здібності зосереджені всередині IPS, було відомо і раніше, але між методами обробки математичних даних не проводилося відмінності. Баттерворф прийшов до своїх висновків при дослідженні хворих дискалькулiєю - розладом, який робить неможливими уявні операції з числами. При цьому, відзначив учений, можливість оцінювати і порівнювати зберігається, так що проблема не може зачіпати "математичний орган" цілком.

Лента.ру