В Київському зоопарку сподіваються, що послуга «VIP-зоостажерів» згодом стане популярною серед українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала під час прес-конференції керівник Київського зоопарку Світлана БЕРЗІНА.

«Я думаю, в процесі ця послуга ставатиме все більш популярною. Британський зоопарк, яким керує ТРОПІАНО – куратор Східної Європи від Європейської асоціації зоопарків та акваріумів, рекомендував нам цю послугу розвивати, тому що саме вона приносить зоопаркам найбільший прибуток в Європі», - поінформувала С.БЕРЗІНА.

За її словами, поки ця послуга не користується масовим попитом. З моменту презентації програми «VIP-зоостажерів» нею скористалися лише дві особи та представники засобів масової інформації, які робили свої репортажі про цю послугу.

С.БЕРЗІНА нагадала, що в залежності від того, за якою твариною має намір доглядати бажаючий скористатися послугою «VIP-зоостажера», йому доведеться заплатити від 600 до 2500 грн. на день. Згадані дві особи навчалися доглядати у зоопарку за слоном та тигром, поінформувала керівник зоопарку.

Щодо необхідності оплати цієї послуги, С.БЕРЗІНА пояснила, що навчання правильно доглядати за твариною та час працівників зоопарку на супровід стажера, має оплачуватись. Вона також повідомила, що за період існування цієї програми найбільше нею цікавились до Дня закоханих.

«Після презентації особливою популярністю ця послуга стала користуватися в День Святого Валентина – деякі дівчата хотіли подарувати своїм молодим людям сертифікат на цю послугу», - сказала С.БЕРЗІНА.

Як повідомляв УНІАН, з цього року Київський зоопарк впроваджує новий проект "VIP-зоостажування: спробуй себе в середовищі диких тварин – зрозумій своє ставлення до життя”, який передбачає, що будь-який бажаючий, сплативши певну суму, цілий день зможе доглядати за самостійно обраною твариною.

Побачити життя тварин «зсередини» та спробувати себе в ролі робітника по догляду за тваринами можна після відповідного інструктажу з техніки безпеки.

Подібна практика реалізується у багатьох закордонних зоопарках.

Стажер має можливість зробити фотосесію, а по закінчені стажування отримає сертифікат «Я доглядав за тваринами Київського зоопарку ».