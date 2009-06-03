День вовка у київському зоопарку: обіцяють рухливі ігри

У суботу, 6 червня, у Київському зоопарку відзначать Всесвітній день охорони довкілля та проведуть акцію «День вовка».

Як повідомляє прес-служба столичного зоопарку, День вовка відкриває цикл акцій, що проходитимуть к рамках інформаційно-просвітницької кампанії Європейської асоціації зоопарків і акваріумів (ЕAZA), яка цього року присвячена хижакам місцевої фауни. Акції будуть проводитися протягом всього літа.

Як інформує прес-служба, вовки у Київському зоопарку жили та експонувалися традиційно протягом всієї його вікової історії. Сьогодні у зоопарку живе пара вовків, які наприкінці 90-х років були привезені з Рівненського зоопарку.

6 червня усі відвідувачі зоопарку зможуть дізнатися більше про цих хижаків від співробітників зоопарку, взяти участь у миттєвих зоовікторинах для дітей та дорослих.

На відвідувачів чекають рухливі ігри з аніматорами та боді-арт.