Розп’ятий Санта: мешканців Нью-Йорка обурила картина, що з’явилася біля одного з соборів міста

У різдвяну ніч у центрі Нью-Йорку біля собору Святого Патріка з’явилася картина, на якій зображений Санта Клаус розп'ятий на хресті над купою подарунків.

Така картина обурила мешканців міста, повідомляє The New York Post.

Як зазначає видання, ця картина, робота Роберта Сенеделла, вже була прибрана з галереї Манхеттена через скарги відвідувачів. Тому художник вирішив принести картину до стін собору.

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«Щодо собору Св.Патрика, я завжди думав над тим, щоб картина була тут напередодні Різдва, щоб люди бачили це під час служіння і розуміли, що сталося – комерціалізувалася одне з найбільш релігійних подій в історії. От і вся ідея», - зазначив автор.

Проте мешканці міста вважають появу такої картини біля одного з соборів напередодні Різдва блюзнірством та неповагою вірян. На думку деяких, в такий спосіб автор намагається «зруйнувати Різдво для дітей та сімей, що виходять з Меси».