Китаянка переплутала зад мавпи зі світлофором і потрапила в ДТП

У південно-західній провінції Китаю мешканка міста Цзуньї спровокувала ДТП через мавпу, переплутавши її зад із червоним сигналом світлофора.

Як пише видання tvbs, мавпа залізла на металеву опору з камерами відеоспостереження над проїжджою частиною. Жінка, прийнявши її зад за червоний сигнал світлофора, різко загальмувала. Майже відразу в її автомобіль ззаду врізався інший транспортний засіб.

Постраждалих серед людей у результаті ДТП не було, однак, автомобілі отримали серйозні пошкодження.

З'ясувалося, що мавпа втекла з цирку. Директор установи вже пообіцяв компенсувати збитки водіям автомобілів.