Китаянка переплутала зад мавпи зі світлофором і потрапила в ДТП
15:23, 29 грудня 2017Курйози
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Мавпа залізла на металеву опору з камерами відеоспостереження над проїжджою частиною.
Мавпа залізла на металеву опору над дорогою / фото tvbs.com.tw
У південно-західній провінції Китаю мешканка міста Цзуньї спровокувала ДТП через мавпу, переплутавши її зад із червоним сигналом світлофора.
Як пише видання tvbs, мавпа залізла на металеву опору з камерами відеоспостереження над проїжджою частиною. Жінка, прийнявши її зад за червоний сигнал світлофора, різко загальмувала. Майже відразу в її автомобіль ззаду врізався інший транспортний засіб.
Постраждалих серед людей у результаті ДТП не було, однак, автомобілі отримали серйозні пошкодження.
Жінка переплутала попу зі світлофором / фото tvbs.com.tw
З'ясувалося, що мавпа втекла з цирку. Директор установи вже пообіцяв компенсувати збитки водіям автомобілів.
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