Мавпа і помада: шимпанзе в зоопарку фарбує губи, як справжня леді (відео)
15:00, 17 липня 2017Курйози
881 0
Соню називають у зоопарку справжньою леді, яка навіть вміє фарбувати губи.
У зоопарку в Бердянську шимпанзе фарбувала губи рожевою помадою. Відео процесу опублікувала прес-служба "Сафарі" на сторінці у соцмережі.
Читайте такожУ всій Кенії відключилася електрика через проникнення мавпи на ГЕС
Співробітниця зоопарку поділилася із шимпанзе Сонею своєю помадою, передає місцевий сайт 061.ua.
Мавпа вміло нафарбувала губи, а потім захопилася смаком помади. Соня з'явилася в зоопарку однією з перших, їй 12 років.
Раніше УНІАН повідомляв, що у США горила показала "дикі танці" у ванній.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter