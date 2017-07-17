Мавпа і помада: шимпанзе в зоопарку фарбує губи, як справжня леді (відео)

У зоопарку в Бердянську шимпанзе фарбувала губи рожевою помадою. Відео процесу опублікувала прес-служба "Сафарі" на сторінці у соцмережі.

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Співробітниця зоопарку поділилася із шимпанзе Сонею своєю помадою, передає місцевий сайт 061.ua.

Мавпа вміло нафарбувала губи, а потім захопилася смаком помади. Соня з'явилася в зоопарку однією з перших, їй 12 років.

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