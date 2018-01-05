У Мережі показали голуба з "похмілля" (відео)
16:33, 05 січня 2018Курйози
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Користувачі мережі, що побачили ролик, припустили, що голуб страждає від новорічного похмілля.
Ілюстрація / REUTERS
У мережі з'явився забавний ролик з нехарактерною для голуба поведінкою.
Про це пише Golos.ua з посиланням на британське видання Mirror.
Як видно на відео, міський голуб сидить на кузові авто, притулившись до заднього скла і не реагуючи на слова свідка сцени. Тільки після помірного поштовху голуб приходить в себе і залишає насиджене місце.
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Зазначається, що відео було записано 1 січня в Росії.
Користувачі мережі, що побачили ролик, припустили, що голуб страждає від новорічного похмілля.
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