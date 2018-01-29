"Вони відкривають той ящик Пандори, який не можна зализати": Саакашвілі обмовився під час промови (відео)

Під час своєї сьогоднішньої промови на брифінгу Саакашвілі видав черговий перл.

Сьогодні в адміністративній палаті Верховного суду розпочався розгляд позову колишнього голови Одеської ОДА, лідеру "Руху нових сил" Михеїла Саакашвілі до президента України Петра Порошенка щодо позбавлення указом президента Саакашвілі українського громадянства.

Під час свого виступу після засідання Саакашвілі видав черговий перл, обмовившись під час своєї промови.

Так, говорячи про питання етнічної належності більшості керівництва країни та депутатів ВР, він сказав дослівно: "Вони відкривать той ящик Пандори, який не можна зализати. Не можна на такі речі грати..."

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Пізніше стало відомо, що у засіданні Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України, який розглядав позов лідера «Руху нових сил» Михеїла Саакашвілі до президента України Петра Порошенка щодо незаконності указу про позбавлення екс-президента Грузії українського громадянства, оголошено перерву до 16 лютого.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2017 року Порошенко підписав указ про припинення Саакашвілі громадянства України. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії.

25 жовтня Саакашвілі повідомив, що отримав з Адміністрації президента документи про позбавлення його українського громадянства і планує оскаржити це рішення в суді.

Нагадаємо, скринька Пандори — міфічна скринька з давньогрецької міфології. Згідно з давньогрецькою міфологією, Пандора дізналася від свого чоловіка, що в їхній оселі є скринька, яку в жодному разі не можна відкривати. Якщо порушити заборону, то на увесь світ і всіх його мешканців чекають незліченні біди. Піддавшись цікавості, вона все ж таки зняла накривку скриньки — і на людей як стій упали всілякі лиха.