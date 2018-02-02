Український бабак напророкував життя на Марсі

Останні два рази бабак вгадав курс долара й отримання Україною безвізу.

У п'ятницю, 2 лютого, під Харковом бабак Тимко III спрогнозував, що на Марсі є життя.

Церемонія традиційно пройшла у Гайдарах, однак цього року бабака не довелося будити: за теплої погоди він не спав. Цьогоріч крім питання про прихід весни Тимка також запитали про те, чи є життя на Марсі, передає NewsRoom.

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"6 лютого ракета Falkon полетить на Марс, тому ми вирішили бути в тренді, - говорить голова Харківського прес-клубу Людмила Доля. - Останні два прогнози були в яблучко: бабак вгадав курс долара й отримання Україною безвізу".

У цьому році Тимко III спрогнозував: весна прийде через шість тижнів, а життя на Марсі є. У подарунок "провісник" отримав велику скульптуру бабака заввишки майже з людський зріст.

Як повідомляв УНІАН, український бабак-провісник напророкував українцям ранню і теплу весну.