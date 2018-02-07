Трасу Київ-Чоп "ремонтують" за новими технологіями - на швидкості скидають асфальт на дорогу (відео)

Журналіст показав, як проводять ямковий ремонт траси «Київ-Чоп».

З’явилося відео ямкового ремонту на трасі Київ-Чоп за "найновішою технологією". На ньому видно, як дорожні працівники на ходу з вантажівки лопатами скидають асфальт на дорогу, а позаду їде звичайний бус, який на тросі тягне трамбувальну машину.

Відео виклав на своїй сторінці у Facebook журналіст Віталій Глагола.

«Із КамАЗа попереду скидають асфальт, а бус позаду просто проїздить над ямкою і «утрамбовує» асфальт в ямі. Це прекрасно. Hennadii Moskal, пропоную дорожникам впровадити цей швидкісний метод ямкового ремонту по усій області», - написав він.

Читайте такожЗникаючі дороги: разом зі снігом в Україні зійшов асфальт (відео)

При цьому, як видно на відео, дорожні працівники, помітивши, що їх знімають, таки зупинилися, і невелику ділянку таки ремонтують як слід. Однак згодом продовжують "швидкісний ремонт".