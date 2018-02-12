Оце так причастився й пом'янув: на Івано-Франківщині зупинили п'яного священика за кермом (фото)

Нетверезий священик, якого зупинили франківські патрульні, пояснив свій стан Святим Причастям.

10 лютого у селі Марківці Івано-Франківської області під час патрулювання дороги екіпаж зупинив автомобіль ВАЗ з несправними освітлювальними приладами.

38-річний водій погодився пройти тест на місці - він мав ознаки сп'яніння, передає прес-служба поліції Івано-Франківської області.

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Та згодом чоловік почав уникати огляду. Потім зізнався - ймовірно, тест може бути позитивним, бо він священик й приймав Святе Причастя.

Водія доставили в медзаклад. У його крові було 0,42 проміле алкоголю. Медики засвідчили - чоловік нетверезий, розповіли у поліції.

"Вважаю абсурдом те, що споживання Святого Причастя вважається станом алкогольного сп'яніння", - написав у поясненні чоловік.

Та пізніше додав - не виключає, що такий результат може бути не лише від Причастя, а й від "50 грамів горілки, які випив перед цим на поминках".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Запоріжжі чоловік влаштував перегони з поліцейськими та скоїв ДТП. Свої дії він пояснив тим, що поспішав до церкви.