Поспішав до церкви: у Запоріжжі чоловік влаштував перегони з поліцейськими та скоїв ДТП (відео)

У Запоріжжі 19 грудня о 7 ранку патрульні побачили легковик, що мчав проспектом зустрічною смугою. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Читайте такожСвященик зі Львівщини двічі за рік сідав за кермо напідпитку (відео)

Автомобілісту наказали зупинитися, але той лише увімкнув аварійку та натиснув на газ і почав втікати, нехтуючи правилами й виконуючи ризиковані маневри.

Зрештою він врізався у патрульне авто, але після цього не зупинився і помчав геть. На наступному перехресті вдарив дві машини і лише після цього зупинився: авто вже не могло рухатися далі.

Водій пояснив поліцейським, що поспішав на службу до церкви.

Експертиза виявила, що чоловік за кермом був тверезим. Тепер його очікує покарання одразу за трьома статтями - порушення правил руху, невиконання вимог правоохоронців та втеча з місця ДТП.