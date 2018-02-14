Щось пішло не так: олень у США збив вертоліт (фото)

14:25, 14 лютого 2018
Курйози
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Олень загинув в результаті зіткнення / фото twitter.com/DanKUTV

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Фахівці на вертольоті, які вивчають і контролюють життя диких оленів, проводили звичайну процедуру відлову тварин для відстеження їхніх переміщень, передає KUTV.

На висоті трьох метрів пілот вертольота накинув на тварину сітку, яка повинна була повалити оленя. Але щось пішло не так.

Сітка не зв'язала ноги оленя, він не впав, а залишився стояти. Потім тварина зачепила рогами задній ґвинт вертольота і зламала його. Пілотові вдалося посадити машину, а тварина загинула.

Раніше у США олень вискочив на смугу якраз тоді, коли літак йшов на зліт, і протаранив паливний бак.

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Теги: #олень збив вертоліт#олень і вертоліт