Щось пішло не так: олень у США збив вертоліт (фото)

Це перший смертельний випадок серед оленів в Юті за весь час спостереження за тваринами за допомогою вертольота.

У США олень збив дослідний вертоліт. Інцидент стався 14 лютого в американському штаті Юта.

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Фахівці на вертольоті, які вивчають і контролюють життя диких оленів, проводили звичайну процедуру відлову тварин для відстеження їхніх переміщень, передає KUTV.

На висоті трьох метрів пілот вертольота накинув на тварину сітку, яка повинна була повалити оленя. Але щось пішло не так.

Сітка не зв'язала ноги оленя, він не впав, а залишився стояти. Потім тварина зачепила рогами задній ґвинт вертольота і зламала його. Пілотові вдалося посадити машину, а тварина загинула.

Up close: this is the scene in Northeastern of Utah helicopter that was brought down by an Elk. Search & rescue teams say crew on board were reacting, "I can't believe we just survived this thing" more on #kutv2news 6 pic.twitter.com/FVKCmchYgf — Dan Rascon (@DanKUTV) February 14, 2018

The Elk took out the rear rotor and that brought the chopper down. На щастя everyone survived. #kutv2newspic.twitter.com/ogVmg7tdEV — Dan Rascon (@DanKUTV) February 14, 2018

Раніше у США олень вискочив на смугу якраз тоді, коли літак йшов на зліт, і протаранив паливний бак.