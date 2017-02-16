"Рогате зіткнення": у США олень вивів із ладу пасажирський літак (відео)

Олень вискочив на смугу якраз тоді, коли літак йшов на зліт, і протаранив паливний бак.

Про це повідомляє ТСН. Читайте такожЗМІ: Дикого північного оленя в РФ знищують браконьєри і чиновники, рахунок вбитих тварин йде на сотні Від удару з ладу вийшла вся система, тому машину довелося повернути в аеропорт. Злітну смугу закрили для усунення наслідків аварії. На момент зіткнення на борту літака знаходилися 44 пасажира. Ніхто не постраждав.

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