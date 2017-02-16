"Рогате зіткнення": у США олень вивів із ладу пасажирський літак (відео)
14:02, 16 лютого 2017Курйози
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Олень вискочив на смугу якраз тоді, коли літак йшов на зліт, і протаранив паливний бак.
У США олень вивів з ладу пасажирський літак / скріншот
Про це повідомляє ТСН.
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Від удару з ладу вийшла вся система, тому машину довелося повернути в аеропорт. Злітну смугу закрили для усунення наслідків аварії.
На момент зіткнення на борту літака знаходилися 44 пасажира.
Ніхто не постраждав.
У США олень вивів з ладу пасажирський літак
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