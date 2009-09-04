На Донеччині міліціонерам обіцяють риболовлю і "приємне дозвілля"

У Донецькій області вперше в Україні відбудеться чемпіонат з рибного лову серед працівників міліції.

Як повідомили УНІАН у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, чемпіонат пройде під девізом «Найкраще дозвілля – рибалка», і в ньому також зможуть взяти участь члени сімей працівників міліції. Розпочнеться чемпіонат найближчим часом (точна дата уточнюється), а триватиме до кінця вересня.

В облУВД уточнили, що першість пройде в три етапи. Перші два етапи пройдуть у містах і районах області, а третій виявить переможців на рівні області.

Головним завданням змагань є пропаганда змістовного відпочинку. На рибалок чекає приємне дозвілля, а на призерів - заохочення і подарунки, запевнили в облуправлінні УВС.