У Тернополі викують "Дерево щастя"

Сьогодні в Тернополі відбудеться Фестиваль ковальського мистецтва.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної організації ВО “Батьківщина”, яка організовує фестиваль, в рамках заходу на набережній Тернопільського ставу буде встановлено коване “Дерево щастя”. Воно матиме висоту 2,7 м, на листочках будуть виточені дірки, щоб одразу після вінчання молоді могли вішати на ньому свої замки, загадувати бажання, а ключі викидати у став, щоб ніхто і ніколи цьому не завадив.

Дерево важитиме 350 кг і зможе витримати 150 кг замків. За задумом організаторів, це дерево символізуватиме вічне щастя та кохання, на ньому будуть ковані пташки, равлик, гніздечко. “Дерево щастя” оброблять спеціальним розчином, щоб залізо не піддавалося корозії.

Участь у фестивалі візьмуть ковалі із Західної України. Гості фесту зможуть придбати ковані вироби, а також ознайомитися з тонкощами ковальського ремесла.