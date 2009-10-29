Чавес заборонив грати в футбол у темряві

Відгукнувшись на заклик президента Уго Чавеса економити електроенергію, Футбольна федерація Венесуели в середу, 28 жовтня, заявила про перенесення вечірніх матчів на денний час, повідомляє Лента.руз посиланням на AFP.

Тепер матчі між професійними командами починатимуться не о 18:00, як раніше, а о 15:00. Завдяки цьому протягом усього матчу можна буде обійтися без освітлення стадіону.

Уго Чавес заявив про необхідність економити електрику і воду 22 жовтня. Тоді він закликав співгромадян не співати в душі і не митися більше трьох хвилин.

Перебої в подачі електроенергії відбуваються у Венесуелі вже декілька років. Так, у кінці квітня 2008 року через вибух на найбільшій в країні гідроелектростанції Гурі без електроенергії залишилася майже половина країни. У грудні 2008 року в Каракасі через відключення електрики зупинився рух потягів метро і перестали працювати світлофори.

Проблеми з електрикою виникають через те, що енергетична галузь не одержує достатній об`єм інвестицій, а попит на електроенергію постійно збільшується. Ситуація посилюється тим, що рівень води у водосховищах країни надзвичайно низький, тоді як гідроенергетичні станції є основним постачальником електроенергії.