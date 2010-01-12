Телеканал шукає добровольця на муміфікацію для телешоу

Британський телеканал Channel 4 запустив рекламну кампанію з пошуку невиліковно хворих людей, які добровільно погодяться бути муміфікованими після смерті для телешоу, повідомляє Бі-Бі-Сі.

У рамках телепроекту, ідею якого запропонувала незалежна продюсерська компанія Fulcrum TV, буде проведено дослідження таємниці бальзамування, що застосовувалося в Стародавньому Єгипті.

За словами виконавчого продюсера компанії Річарда БЕЛФІЛДА, тіло муміфікованого добровольця може бути виставлене в одному з музеїв, щоб глядачі могли точніше зрозуміти цей процес, який у давнину вважався одним із способів досягнення замогильного життя, повідомляє РІА «Новости».

Утім, якщо добровольця не буде знайдено, то проект, можливо, буде згорнутий, зазначає NEWSru.