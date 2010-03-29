У Києві продають «Януковича» made by Aladdin gift

У торгових точках Києва з`явився оригінальний сувенірний набір. До складу набору входять: портсигар, запальничка, ручка і брелок. Оригінальність його в тому, що на портсигар і запальничку нанесено зображення нового Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, повідомляє «Левый берег».

Видання зазначає, що вироби не дуже високої якості, а кольорова смужка з портретом глави держави на портсигар і запальничку наклеєна криво.

Для сувеніру використано знімок В.ЯНУКОВИЧА, що досить часто зустрічається в Інтернеті. На ручці і брелку «наклейок» з В.ЯНУКОВИЧЕМ немає.

Фірмою-виготівником вказана «Aladdin gift set by paike», інших реквізитів на коробці немає.

Фото - Тетяни Давиденко