У Києві продають «Януковича» made by Aladdin gift
10:22, 29 березня 2010Курйози
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Вироби не дуже високої якості
У торгових точках Києва з`явився оригінальний сувенірний набір. До складу набору входять: портсигар, запальничка, ручка і брелок. Оригінальність його в тому, що на портсигар і запальничку нанесено зображення нового Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, повідомляє «Левый берег».
Видання зазначає, що вироби не дуже високої якості, а кольорова смужка з портретом глави держави на портсигар і запальничку наклеєна криво.
Для сувеніру використано знімок В.ЯНУКОВИЧА, що досить часто зустрічається в Інтернеті. На ручці і брелку «наклейок» з В.ЯНУКОВИЧЕМ немає.
Фірмою-виготівником вказана «Aladdin gift set by paike», інших реквізитів на коробці немає.
Фото - Тетяни Давиденко
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