У Черкасах відкрився музей шоколаду

У Черкасах відкрився ексклюзивний музей шоколаду «Країна Шоколандія», де представлено півсотні солодких витворів мистецтва.

Як передає кореспондент УНІАН, відвідувачі зможуть дізнатися практично все про найпопулярніші у світі ласощі, їхню історію, технології та секрети і скуштувати найкращі види безпосередньо з шоколадного фонтану.

Понад півсотні солодких шедеврів для музею створили найкращі майстри з усієї України. На створення музею у Черкасах витратили 900 кілограмів шоколаду. Музей працюватиме місяць, так само як і шоколадний фонтан. Його щодня поповнюють двома ящиками шоколаду.

Музей складається із чотирьох залів. У першому можна дізнатися про історію розвитку шоколаду від племен Майя, через тернистий шлях в Європу аж до сьогодення. Другий зал розповідає про сучасні технології виготовлення шоколаду, а також знайомить з видами шоколадної продукції. Третій - демонструє витвори шоколадних майстрів – понад 50 експонатів. Це квіти, фрукти, машини, звірі, картини, фортеці, навіть зменшена копія Ейфелевої вежі. Четвертий зал відведено для дегустації. Тут будуть розміщені два шоколадні фонтани, в які відвідувачі вмочатимуть солодощі та печиво.

Також під час дегустації транслюватиметься фільм про шоколад.