Міліцію просять повернути киянам «заарештованого» рожевого слона

Лідер громадського об`єднання «Новий Київ», голова Соціально-християнської партії Зорян ШКІРЯК просить міліцію знайти і повернути киянам надувного рожевого слона, який зник під час демонтажу наметового містечка підприємців на Майдані Незалежності у ніч з 2 на 3 грудня.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби ГО «Новий Київ».

“Цей слон запам`ятався і став улюбленцем багатьох киян під час акції «Троянський Слон або кияни пишуть листа Черновецькому-султану», проведеної громадським об`єднанням «Новий Київ» у липні 2009 року”, - зазначається у повідомленні.

Як пояснив З.ШКІРЯК, слон зберігався в одному з наметів, його планували знову запустити в небо 29 листопада “для авторів Податкового кодексу та уряду АЗАРОВА” під час мітингу підприємців на Майдані Незалежності. Як пояснили в об’єднанні, слон повинен був символізувати невиконані, дуті обіцянки влади українському народу.

“Ми дійсно планували підняти в небо рожевого слона під час акції протесту підприємців 29 листопада, але тоді нам завадила погода. А вже 2 грудня «Новий Київ» відмовився надувати слона, оскільки останній мітинг на Майдані був практично на 100% керованим і контрольованим владою, а отже ефективність такої яскравої події була б недостатньою. Під час знесення наметового містечка наш слон просто зник», - заявив З.ШКІРЯК.

У зв’язку з цим лідер об’єднання «Новий Київ» через засоби масової інформації вирішив звернутися до правоохоронних органів. «Я дуже прошу правоохоронні органи повернути киянам нашого улюбленця, рожевого слона, тому що впевнений, що у нього попереду ще багато роботи, адже дутих обіцянок і пустопорожніх декларацій стає все більше, а їх реальне виконання дорівнює нулю. Це означає, що ще неодноразово потрібно буде нагадувати владі «Who is Who», - сказав він.

З.ШКІРЯК наголосив, що рожевий слон не скоїв жодного злочину і тому сподівається, що його повернуть цілим і неушкодженим, і він ще порадує мешканців і гостей столиці.

У прес-службі «Нового Києва» нагадали, що рожевий слон є їхньою власністю, а отже, міліціонери, які його вилучили, зобов`язані слона повернути.