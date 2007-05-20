Знайшли найбільший в історії людства підводний скарб

В Атлантиці знайдено найбільший в історії людства підводний скарб. Американська компанія, яка спеціалізується на розшуку затонулих кораблів, виявила старовинний галеон, на борту якого зберігалося до 500 тис. старовинних монет із золота і срібла.

Як передає Gazeta.ruз посиланням на телеканал CNN, вага знайденого скарбу перевищує 17 тонн, а вартість становить близько півмільярда доларів.

За попередньою оцінкою, з води були підняті близько 500 тис. старовинних монет різної чеканки. Кожна з них є великою колекційною вартістю і може коштувати від кількох сотень до тисячі доларів.

Незчисленні скарби знайшла компанія «Одіссей» з міста Тампа (Флорида, США). Проте в якому саме районі Атлантичного океану це відбулося, компанія з міркувань безпеки ретельно приховує.

Також поки не повідомляються докладні відомості про затонуле судно, на борту якого було виявлено скарб. Все це представники компанії «Одіссей» обіцяють розповісти пізніше.

Поки тільки відомо, що дорогоцінний вантаж вже переправлено вантажним чартером до США. Щоб упакувати його, знадобилися сотні пластикових контейнерів, уточнює Reuters.