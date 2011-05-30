Пріорітети Києва обговорять у стилі «Оксфордського клубу»

У вівторок, 31 травня, у Колонній залі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36) відбудуться публічні дебати на тему «Столиця - пріоритетний центр економічного розвитку країни».

Публічні дебати організовують Фонд «Ефективне Управління» (Київ, Україна), Київська міська державна адміністрація і компанія Intelligence Squared (Лондон, Велика Британія).

У публічних дебатах візьмуть участь представники експертного співтовариства, міжнародних організацій, органів центральної і місцевої влади, бізнесу, освітнього середовища.

Спікерами у дебатах «Столиця - пріоритетний центр економічного розвитку країни», що проводяться в рамках презентації Стратегії розвитку Києва до 2025 року, виступлять:

Фред ЕЙЗЕНБЕРГЕР, президент Канадського інституту урбаністики, колишній мер міста Хемільтон, Онтаріо, Канада;

Мартін РАЙЗЕР, директор Світового банку по Україні, Білорусі та Молдові;

Малколм СМІТТ, директор з містобудування і міського дизайну міжнародної компанії ARUP, Велика Британія;

Володимир ГРОЙСМАН, міський голова Вінниці.

Модератор дебатів – журналіст і телеведучий Мустафа НАЙЄМ.

Початок дебатів – о 16.30.

Як повідомляв УНІАН, проект публічних дебатів спрямований на підвищення поінформованості громадян України про найважливіші економічні завдання, які стоять перед країною, та формування культури ведення конструктивної й аргументованої дискусії.

Дебати організовуються у стилі «Оксфордського клубу». Для обговорення теми дебатів формуються дві панелі спікерів, які виступають «за» і «проти» запропонованої тези. Під час першої частини дебатів спікери із двох панелей по черзі викладають ключові аргументи на підтримку своєї позиції. Далі йде сесія питання-відповідь, під час якої аудиторія одержує можливість задати питання та прокоментувати виступи спікерів. До і після дебатів проводиться голосування аудиторії відносно запропонованої теми, яке дозволяє оцінити, наскільки переконливими були аргументи тієї або іншої сторони під час дебатів.

Бути спікерами запрошуються провідні українські та міжнародні експерти, політики, представники бізнесу та громадських організацій.

Детальніше про проект на сайтах:

http://www.unian.net/ukr/debaty

www.debaty.org