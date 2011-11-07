Активістки Femen збиралися роздягтися під час молитви Папи Римського

Італійська поліція в неділю, 6 листопада, затримала на вулиці Кончіляціоне, що веде до Ватикану, трьох активісток руху "Femen" з України та одну громадянку Австралії, яка назвалася їхнім речником та фотографом.

Про це повідомляє Інтернет-сайт “Українці Італії” з посиланням на італійське агентство ANSA.

За даними агентства, громадянки України мали намір роздягнутися на площі Святого Петра під час молитви "Ангел Господній", яку Папа Римський проводить щонеділі спільно з тисячами прочан.

Ще одну громадянку України було затримано вже на самій площі, коли вона почала роздягатися. Їй висунуто обвинувачення у порушенні суспільної моралі та складено адміністративний протокол.