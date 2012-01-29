У Києві серед морозу... розквітли азалії

В національному ботанічному саду Києва на три тижні раніше прогнозованого строку, розквітли азалії. Із 70-ти сортів розквітло 20 ранніх.

Науковці пояснюють такий природний казус тим, що теплий грудень увів квітку в оману, з`ясували журналісти ТСН.

Тепер головне, щоб їх не знищив лютий мороз, адже надворі мінус 15-20.

Азалії - це субтропічні рослини, і щоб забезпечити їм температуру плюс 12-14, кочегари вже й ночують у теплицях.

Цвітіння триватиме понад два місяці. Працівники ботсаду кличуть гостей помилуватися цією красою, а виручені на квитках гроші (25 грн за вхід), підуть на опалення теплиць.