Перемогу збірної Україні «передбачили» ще 42 роки тому в мультику про козаків

42 роки тому автори мультфільму студії "Київнаукфільм" «Як козаки в футбол грали» практично передбачили розклад нинішньої групи на Євро-2012 - Україна, Франція, Англія і нібито Швеція (хоча насправді це швидше середньовічна Німеччина).

Сьогодні у мережі активно обговорюють "пророчий" зміст цього мультфільму, зазначає Історична правда.

Відповідає нинішньому чемпіонату навіть послідовність ігор групового турніру. Спершу козаки виграють 1:2 у "лицарів" (які йдуть в атаку клином, наче хрестоносці :) ). Потім із тим же рахунком долають мушкетерів.

Із Франції наші герої потрапляють в Англію, де після запеклої битви на залитому дощем газоні отримують із рук королеви омріяний кубок, перемігши островитян 3:13.

Тепер українські вболівальники будуть сподіватися, щоб цей "прогноз" повністю справдився.