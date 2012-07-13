Офіційними банерами Євро-2012 тепер прикривають дошки (фото)

Частина офіційних банерів Євро-2012 з написами: "Разом творимо майбутнє" опинилася на дачних городах поляків поблизу одного з міст - організаторів турніру Вроцлава.

Про це повідомляє TVN24, репортер якої помітив банери на дачній ділянці поблизу міста.

"Тепер вони є елементом прикриття на дачних ділянках - оберігають дошки та інші будівельні матеріали", - зазначив телеканал.

Координатор фан-зони Євро-2012 від UEFA у Вроцлаві Конрад Ястшембський сказав, що офіційні банери чемпіонату були знищені за винятком декількох, які президент Вроцлава просив передати низці приватних осіб.

"Ми не маємо інформації про безправне використання брендингу UEFA EURO 2012", - сказав він, пообіцявши детальніше вивчити це питання.

Телеканал зазначає, що думки поляків, з якими вдалося поговорити репортеру, про використання банерів на дачних ділянках розділилися.

"Мені видається, що це гарно виглядає, бо впадає в око", - сказала одна з опитаних, додавши, що не побачила на банерах офіційної символіки Євро-2012.

Водночас її чоловік зауважив, що не використав би таке яскраве покриття.

Як повідомляв УНІАН, матчі фінальної частини цьогорічного чемпіонату Європи з футболу відбувалися з 8 червня по 1 липня у чотирьох польських та чотирьох українських містах.