Esquire назвав найсексуальнішу жінку сучасності (фото)

Американська версія журналу Esquire присвоїла актрисі Шарліз Терон (Charlize Theron) звання найсексуальнішої з жінок, що живуть нині, повідомляє Лента.руз посиланням на Reuters.

Терон стала головною героїнею листопадового номера Esquire, який надійде в США у продаж 16 жовтня. Актриса, що одержала в 2004 році "Оскара" за роль лесбіянки і серійної вбивці у фільмі "Монстр", на думку редакції журналу, "суміщає в собі красу і гострий розум". Крім того, пише Esquire, "в Терон є щось від "свого хлопця", ви легко можете собі уявити, що йдете з нею випити пива".

За традицією, номер Esquire, в якому називається ім`я найсексуальнішого з людей, що нині живуть користується найбільшою популярністю. У 2006 році це почесне звання редакція журналу для чоловіків віддала актрисі Скарлетт Йоханнсон, а роком раніше найсексуальнішою була названа інша голлівудська знаменитість - Джесіка Біл.