Італійка заповіла своєму собаці 2 млн євро

14:22, 21 жовтня 2012
Курйози
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Виконавцем заповіту жінка призначила свого адвоката.

Літня італійка заповіла улюбленому собаці все своє майно, що оцінюється приблизно в 2 мільйони євро.

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на італійські ЗМІ, про рішення 84-річної жінки, що проживає в Казерті разом з донькою і кількома онуками, оголосила її адвокат Лучія Еспозіто.

Згідно із заповітом, дворняжці Кікко відійдуть дві квартири, кілька земельних володінь, а також банківські рахунки її господині. За словами адвоката, жінка ухвалила таке рішення невдовзі після смерті свого чоловіка.

Підкресливши, що клієнтка власноруч підписала заповіт, Л.Еспозіто пояснила, що у зв'язку з цією справою вона консультувалася з іншими юристами, які раніше завіряли подібні документи.

За італійськими законами, заповіт будь-якого майна домашній тварині не має юридичної сили. Тому ті, хто бажає залишити спадок улюбленій кішці або собаці, обов'язково повинні призначити виконавця своєї волі - фізичну особу або якусь громадську організацію. Саме такий розпорядник, отримавши право доступу до всіх матеріальних цінностей, буде зобов'язаний забезпечити довічне гідне існування тварини. Виконавцем заповіту жінка призначила свого адвоката.

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