У прес-службі МОЗ «Криворізьку область» забезпечили сучасними медавтомобілями (фото)

На Дніпропетровщині продовжується розвиток медичної галузі, у рамках якого відбувається оновлення матеріально-технічної бази медичних закладів, повідомляє прес-служба МОЗ.

У повідомленні йдеться, що з 360 легкових автомобілів (марки "Нива" та "Geely CK-2"), придбаних у жовтні 2012 року за рахунок місцевої субвенції для центрів первинної медико-санітарної допомоги області, 40 автомобілів були передані амбулаторіям загальної практики - сімейної медицини Кривого Рогу.

Наразі усі 7 Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста забезпечені власним автотранспортом та необхідним медичним обладнанням.

Криворізька станція швидкої медичної допомоги за бюджетною програмою МОЗ "Розвиток служби екстреної медичної допомоги" отримала 12 швидких марки "Пежо" та 8 реанімобілів марки "Форд", які оснащені сучасним автономним обладнанням для проведення інтенсивної терапії. Усі автомобілі швидкої оснащені системою GPS-моніторингу та забезпечені мобільним зв'язком.