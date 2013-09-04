У Росії п'яний депутат ледь не відкусив співробітникові ДАІ палець
13:46, 04 вересня 2013Курйози
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Слідчий комітет Росії по Костромській області передав до суду кримінальну справу стосовно депутата міста Нерехта і Нерехтского району, який вкусив за палець автоінспектора, який зупинив його машину.
Депутат був позбавлений водійських прав / Фото: 1tvnet.ru
«Під час виконання співробітниками ДАІ своїх посадових обов'язків із припинення адміністративного правопорушення обвинувачений публічно образив їх в грубій нецензурній формі, після чого одного з них вкусив за палець на руці, а другого інспектора штовхав по ногах , чим заподіяв представникам влади фізичний біль», - йдеться в повідомленні відомства, передає Газета.ру.
Згодом чоловік був позбавлений водійських прав.
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