У Росії п'яний депутат ледь не відкусив співробітникові ДАІ палець

«Під час виконання співробітниками ДАІ своїх посадових обов'язків із припинення адміністративного правопорушення обвинувачений публічно образив їх в грубій нецензурній формі, після чого одного з них вкусив за палець на руці, а другого інспектора штовхав по ногах , чим заподіяв представникам влади фізичний біль», - йдеться в повідомленні відомства, передає Газета.ру.

Згодом чоловік був позбавлений водійських прав.