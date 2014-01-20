У Рівному колишній в’язень викрав авто, щоб повернутися до тюрми

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ВДАІ Рівненщини, вночі 18 січня на вулиці Струтинської працівники ДАІ зупинили автомобіль"Fiat Uno", який від’їжджав від будинку. Правоохоронці помітили, що водій невпевнено керує машиною. Крім того, він їхав, не увімкнувши світло фар.

Читайте такожУтікача з виправної колонії затримали в БілорусіЗа кермом автомобіля перебував молодий чоловік, який невпевнено відповідав на запитання та поводився розгублено, крім того від нього йшов різкий запах алкоголю. Також інспектори помітили, що замок запалювання в автомобілі повністю розібраний. На вимогу працівників ДАІ пред’явити документи на право керування транспортним засобом водій зізнався, що викрав машину.

Як пізніше з’ясували правоохоронці, водієм виявився 22-річний місцевий мешканець, який нещодавно був звільнений з в’язниці за викрадення автомобіля. На запитання навіщо він повторно вчинив аналогічний злочин, затриманий відповів: «Щоб потрапити назад у в’язницю, мені на волі не подобається, я там можу себе реалізувати, там дають їсти, одягають. Вам цього не зрозуміти, бо ви там не були».