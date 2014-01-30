Прем'єр Японії просить себе бити перед прийняттям важливих рішень

Про це повідомляє іспанське видання El Mundo, на сайті якого опублікувано відео з Прем'єр-міністром Японії.

"Політик практикує в одному з японських храмів вид медитації, який допомагає йому увійти в стан "дзен" і спокійно приймати виклики. Його впевненість заснована на тому, що все треба робити спокійно", - йдеться у повідомленні.

В статті також зазначається, що Сіндзо Абе повинен витримати всі удари палицею і не закричати.