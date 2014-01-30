Прем'єр Японії просить себе бити перед прийняттям важливих рішень
16:26, 30 січня 2014Курйози
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Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе просить бити себе палицею щоразу перед тим, як він приймає важливе рішення.
Прем'єр Японії просить себе бити перед важливими рішеннями
Про це повідомляє іспанське видання El Mundo, на сайті якого опублікувано відео з Прем'єр-міністром Японії.
"Політик практикує в одному з японських храмів вид медитації, який допомагає йому увійти в стан "дзен" і спокійно приймати виклики. Його впевненість заснована на тому, що все треба робити спокійно", - йдеться у повідомленні.
В статті також зазначається, що Сіндзо Абе повинен витримати всі удари палицею і не закричати.
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