Прем'єр Японії просить себе бити перед прийняттям важливих рішень

16:26, 30 січня 2014
Курйози
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Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе просить бити себе палицею щоразу перед тим, як він приймає важливе рішення. 

Японії

Про це повідомляє іспанське видання El Mundo, на сайті якого опублікувано відео з Прем'єр-міністром Японії.

"Політик практикує в одному з японських храмів вид медитації, який допомагає йому увійти в стан "дзен" і спокійно приймати виклики. Його впевненість заснована на тому, що все треба робити спокійно", - йдеться у повідомленні.

В статті також зазначається, що Сіндзо Абе повинен витримати всі удари палицею і не закричати.

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