В Італії зловили наркоманів, які викрали кров Іоанна Павла II
Італійські поліцейські 30 січня затримали трьох наркоманів, підозрюваних у крадіжці з церкви пробірки з кров'ю Івана Павла II.
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Corriere della Sera.
У підозрюваних у крадіжці вилучили металеву оправу, в яку було вмонтовано контейнер з кров'ю. Наркомани подумали, що оправа представляє цінність, тому залишили її собі. Сам ж пляшечку з тканиною, просоченою кров'ю понтифіка, вони викинули, не знайшовши в ній нічого цікавого.
Зараз поліція і карабінери зайняті пошуками реліквії в місці, на яке вказали злодії.
Посудина була вкрадена з невеликої церкви Святого Петра в гірському регіоні Абруццо в центральній частині Італії. Понтифік часто відвідував цю церкву в минулому.
Зараз у світі збереглися лише три зразки крові Іоанна Павла II, який помер у квітні 2005 року. Один з них і був викрадений.
Очікується, що у квітні 2014 року на спеціальній церемонії у Ватикані Іоанн Павло II офіційно зарахований до лику святих.