В Італії зловили наркоманів, які викрали кров Іоанна Павла II

Кров Івана Павла ІІ була вкрадена

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Corriere della Sera.

У підозрюваних у крадіжці вилучили металеву оправу, в яку було вмонтовано контейнер з кров'ю. Наркомани подумали, що оправа представляє цінність, тому залишили її собі. Сам ж пляшечку з тканиною, просоченою кров'ю понтифіка, вони викинули, не знайшовши в ній нічого цікавого.

Зараз поліція і карабінери зайняті пошуками реліквії в місці, на яке вказали злодії.

Посудина була вкрадена з невеликої церкви Святого Петра в гірському регіоні Абруццо в центральній частині Італії. Понтифік часто відвідував цю церкву в минулому.

Зараз у світі збереглися лише три зразки крові Іоанна Павла II, який помер у квітні 2005 року. Один з них і був викрадений.

Очікується, що у квітні 2014 року на спеціальній церемонії у Ватикані Іоанн Павло II офіційно зарахований до лику святих.