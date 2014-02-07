В індійському шкільному підручнику Японія скинула атомну бомбу на США

У шкільному підручнику, виданому в Індії, виявилися 59 фактичних помилок. Серед іншого у книзі стверджується, що в 1945 році Японія скинула ядерну бомбу на США, тоді як насправді все сталося навпаки, пише Lenta.ru з посиланням на The Times of India..

Помилки були виявлені в англомовному посібнику з суспільних наук для учнів восьмого класу школи (всього в індійській школі 12 класів). Видавцем книги виступила освітня рада штату Гуджарат.

Укладачі підручника виявили незнання не лише зарубіжної історії, але й своєї власної. Зокрема, у книзі йдеться, що Махатма Ганді, який вважається одним з головних символів Індії, був убитий 30 жовтня 1948 року. Насправді його застрелили 30 січня 1948 року.

У розділі, присвяченому отримання Індією незалежності, йдеться про те, що північна частина британської колонії в 1947 році отримала назву Ісламський Ісламабад, а його столицею став Хайбер-Гхат. Насправді країна, розташована на північ від Індії, називається Пакистан, а його столицею є Ісламабад. Хайбер-Гхат - місцева назва Хайберского проходу через гори Гіндукуш, розташовані в Пакистані і Афганістані.

Помилки у виданні були допущені і в інших дисциплінах. Наприклад абревіатура ЮНЕСКО не розшифровувалась як Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, а як Організація Об'єднаних Націй з питань освітніх співтовариств і дітей.

Крім того, говорячи про погіршення екології, автори підручника написали, що через вирубку дерев в атмосфері збільшується кількість CO3. У дійсності мова йде про CO2, або вуглекислий газ. Речовина, що має формулу CO3, називається триоксидом вуглецю. Вона вкрай нестабільна і зустрічається як продукт реакції між вуглекислим газом і атомарним киснем.

Крім фактичних неточностей у підручнику виявилися близько 100 орфографічних помилок. Серед іншого з помилками були написані імена індійських реформаторів і революціонерів. За словами голови комітету Гуджарата, відповідального за випуск підручників, поки що відкликати книги можливості немає, але в майбутньому всі помилки будуть виправлені.